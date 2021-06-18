تسجيل
21:45 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نواكشوط، موريتانيا

    أثار جدلا واسعا.. لماذا سمحت موريتانيا بازدواج الجنسية وما تأثيره على الدولة؟

    © CC0
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103289/36/1032893608_0:150:1600:1050_1200x675_80_0_0_28a1e14bdb4e2ecdb9bdb28214e9199a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106181049293254-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%9F/

    للمرة الأولى من استقلالها، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بتعديل مدونة الجنسية، لتسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية.

    وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني، يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 30 من مدونة الجنسية، لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 لتكرس من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تشكيلها بموجب مرسوم.

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
    © AP Photo / Lintao Zhang
    رئيس موريتانيا السابق يرفض اتهامه بالفساد: لا أحد يستطيع محاكمتي

    القرار الذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا، وضع العديد من القيود أمام مزدوجي الجنسية، منها عدم تقلد بعض الوظائف المحدودة في الدولة، وكذلك عدم الترشح لرئاسة الجمهورية.

    ازدواج الجنسية

    وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، إن مشروع القانون الجديد سيسمح بازدواجية الجنسية أوتوماتيكيا، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.

    وأشار ولد بيه، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة، إلى أن هناك بعض الوظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية.

    وأوضح أن القانون الجديد عكفت عليه لجنة قانونية لمدة سنة وأربعة أشهر من أجل دراسة العواقب المترتبة عليه.

    تنمية موريتانيا

    اعتبر أباب ولد بنيوك، عضو مجلس النواب الموريتاني، أن قانون السماح بازدواجية الجنسية جاء لتلبية مطلب قديم للكثير من الموريتانيين المقيمين بالخارج والموريتانيين المولودين خارج البلاد والكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح أنه لا شك أن القانون سيثير الكثير من الأسئلة حول أحقية البعض في ازدواج الجنسية والذي كان ممنوعًا في الماضي، خاصة أن موريتانيا لم تطو بعد مرحلة المشاكل العرقية، وما رافقها من تحديات اجتماعية وسياسية يشكل موضوع الجنسية أهمها.

    ويرى أن توقيت إعلان موريتانيا عن القانون مرتبط بشكل كبير بالمناخ العام، الذي يحاول النظام الحالي تكريسه من خلال تلبية المطالب الملحة، وخفض مستوى المشاكل كل ما أمكن ذلك.

    وأكد أن فتح مجال ازدواجية الجنسية سيتيح بالضرورة للكثير من أبناء البلد المقيمين بالخارج المساهمة في تنمية البلد، ونقل تجاربهم وخبراتهم بشكل سلس وسهل.

    وعود رئاسية

    في السياق ذاته، أكد يحي أحمد الوقف، السياسي الموريتاني وعضو مجلس النواب، أن قانون السماح بازدواجية الجنسية الذي أقرته موريتانيا، جاء في سياق تلبية مطالب فئة من الجماهير.

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    في خطوة جديدة... موريتانيا تتوجه لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القرار طالب به كثيرًا الجاليات والمواطنون الموريتانيون المقيمون خارج البلاد، والذين يحملون جنسية أخرى، غير الجنسية الموريتانية.

    وأكد أن إقرار الازدواجية للجنسية، كان أحد وعود الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للجاليات الموريتانية بالخارج خلال حملته الانتخابية قبل تنصيبه رئيسًا للبلاد، والآن يسعى للوفاء بوعوده.

    ويمنع قانون مدونة الجنسية في موريتانيا الصادر عام 1961، ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين، وينص هذا القانون على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيا، بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.

    ويحمل العديد من الموريتانيين، خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل الى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبت الرئيس السابق خلال زياراته هذه الدول، بضرورة مراجعة هذا القانون.

    انظر أيضا:

    فرض الإقامة الجبرية على رئيس موريتانيا السابق بشبهات فساد وصرف نفوذ
    وسط إشادات دولية... كيف نجحت موريتانيا في القضاء على ظاهرة العبودية
    موريتانيا تطالب بآلية دولية لحماية فلسطين... ما أهمية هذه الخطوة وكيف يمكن القيام بها؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك