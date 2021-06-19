الدفاع السعودية تستعرض جهودها في مواجهة كورونا.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع السعودية، أمس الجمعة، فيلما وثائقيا استعرضت خلاله جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واستعرضت الدفاع السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر"، في تغريدة جديدة لها، جهودها في مواجهة فيروس كورونا، والتي تمثلت في خلية أو لجنة دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة كورونا.

وجاء الفيلم الوثائقي السعودي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع منذ ظهور أول حالة مصابة بالفيروس، مرورا بكيفية مواجهة التحديات والصعوبات، انتهاء بظهور لقاح مضاد لكورونا، فضلا عن التعريف بخطة التحصين التي اتبعتها وزارة الدفاع، بدعم كامل من أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بالوزارة.

وأكد قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالدفاع السعودية، اللواء محمد بن سلامة البلوي، أن وزارته واجهت عدوا خفيا، موضحا كيف واجهت الوزارة هذه الجائحة، ومدى ما قدمته لجنة دعم الأزمات من ردع لتلك الجائحة.