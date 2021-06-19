"أنصار الله" تعلن إصابة قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرة مفخخة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، صباح اليوم السبت، مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة مفخخة.

القاهرة، 19 يونيو - سبوتنيك. وقال العميد سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المُسير نفذ فجر اليوم السبت، عملية هجومية بطائرة (قاصف2 كي) على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة".

نفذ سلاح الجو المسير فجر اليوم السبت عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

يأتي هذا الإستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 19, 2021

وأضاف أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) وحصاره المتواصل على بلدنا".

والهجوم الجوي لـ "أنصار الله" على قاعدة الملك خالد، هو الثالث خلال أيام على السعودية، إذ تبنت الجماعة، الجمعة، هجوما مماثلا، على مطار أبها الدولي بطائرتين من النوع نفسه، سبقه هجوم على المطار ذاته الاثنين الماضي.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.