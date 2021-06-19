صحيفة تكشف عن موقف الدول الغربية من الأزمة اللبنانية والحل الذي تدعو إليه

كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لصحيفة لبنانية عن موقف الدول الغربية حيال الأزمة اللبنانية، داعية من جهتها إلى ايجاد الحل قبل سقوط البلاد نهائيا.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر سياسية مقربة من واشنطن أن " الولايات المتحدة الأمريكية تشارك ​المجتمع الدولي​ قلقه حيال الوضع الدقيق في ​لبنان​، وتؤكد على الحاجة الملحّة لتشكيل حكومة تلبي طموحات ​الشعب اللبناني​ بالإصلاح والانقاذ و​مكافحة الفساد​ وصولاً إلى إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها".

كما اعتبرت المصادر أن "هذا يستوجب فوراً وقف مسلسل الشروط والاعتبارات والحسابات والسياسات الضيقة التي تعطل ​تشكيل الحكومة​، وتقفل على لبنان باب المساعدات الدولية".

وأشارت المصادر إلى ان "الموقف الأمريكي واضح لجهة دعم كل المساعي والمبادرات التي تحقق الغاية التي ينشدها ​اللبنانيون​، وتشكيل حكومة تشرع في تطبيق الاصلاحات المطلوبة".

كما أفادت مصادر دبلوماسية أن حرب البيانات الأخيرة بين الجبهات الرئاسية، والتي تزامنت مع اختناق اقتصادي ومعيشي، استنفَرت السفارات في ​لبنان​، التي وجهت إشارات تحذيرية مباشرة إلى بعض المستويات السياسية والرسمية، تعكس تخوّفا شديدا على لبنان، وتحذر من أثمان باهظة سيدفعها في أمنه واستقراره.