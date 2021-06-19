العراق يحسم الجدل ويكشف حقيقة خطورة الفطر الأسود والأخضر

حسمت وزارة الصحة العراقية، الجدل، وأعلنت اليوم السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، كاشفة عن 4 أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة، رياض عبد الأمير، في تصريحات مع " وكالة الأنباء العراقية "، إن "الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها"، مبينا، أن "الفطر الأسود لم ينتقل من الهند إلى العراق، وإنما عوامل ظهوره موجودة في العراق، كالأتربة والتلوث من الأتربة والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري، وخاصة الذين أصيبوا بكورونا".

وأضاف عبد الأمير، أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود"، مشيرا إلى أن "هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة، فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".

وأكد أن "هذه الفطريات تنتقل الى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان".

وكانت محافظة النجف جنوبي العراق سجلت حالة وفاة جديدة بالفطر الأسود، لتنضم إلى محافظات أخرى شهدت وفيات بهذا المرض، وسط مخاوف من تفش أكبر له في ظل ضعف الإمكانيات الصحية.