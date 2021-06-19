اعتراض وتدمير 7 طائرات مفخخة تم إطلاقها باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، أنه تم اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن "القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية".

#عاجل #التحالف : القوات الجوية تعترض وتدمر ٧ طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية . #واس_عام pic.twitter.com/iLW5OZ6AKz — واس العام (@SPAregions) June 19, 2021

وأوضح التحالف أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية".

وأشار التحالف إلى أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب".

وأكد أنه "يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، قد أعلن فجر اليوم السبت، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة مفخخة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.