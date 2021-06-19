تغريدة لكاتب سعودي تثير جدلا عن اليهود وإساءة للنبي ومطالبات بمحاسبته

أثارت تصريحات الكاتب السعودي، ​تركي الحمد، جدلا كبيرا في بلاده، وذلك بسبب التغريدة التي نشرها على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".​

وتحدّث الكاتب السعودي ​الحمد في تغريدته​ عن ​اليهود​ ما أدخله في جدل بين المتابعين وتعرَض لإنتقادات لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي في السعودية.

عندنا وعندهم خير..أليس عندنا من يدعو على اليهود في كل جمعة؟ أليس عندنا من يقول بأنهم سيتوارون خلف شجر الغردق؟ أليس عندنا من يقول بأنهم أحفاد القردة والخنازير؟ أليس منا من يقول إنهم ملعونون إلى يوم الدين؟ الكراهية لا تولد إلا الكراهية، سواء من العرب أو اليهود..في الأرض متسع للجميع.. https://t.co/DUdqdASDYq — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 17, 2021

وغرد تركي كاتبا: "عندنا وعندهم خير..أليس عندنا من يدعو على اليهود في كل جمعة؟ أليس عندنا من يقول بأنهم سيتوارون خلف شجر الغردق؟ أليس عندنا من يقول بأنهم أحفاد القردة والخنازير؟ أليس منا من يقول انهم ملعونون إلى يوم الدين؟ الكراهية لا تولد إلا الكراهية، سواء من العرب أو اليهود..في الأرض متسع للجميع.."

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تركي الحمد قد أساء للنبي محمد وطالبوا بتحرك السلطات ​السعودية​ ومحاسبته.