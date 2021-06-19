مصر: التطعيم ضد كورونا في المنازل "مجانا"

قالت الحكومة المصرية، اليوم السبت، إن خدمات تلقي لقاح "كورونا" في المنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، تقدم "مجانا" وبدون أي رسوم.

وانتشرت مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس "كورونا" في المنازل.

وحسب بيان الحكومة المصرية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأوضحت أنه "يتم إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً دون تحصيل أي رسوم".

وأكد الوزارة أنه "لا صحة لتحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم".

وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل كافة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح في المنزل عبر الخط الساخن "15335"، وذلك بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح "www.egcovac.mohp.gov.eg"، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.