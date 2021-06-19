الشرطة المصرية تقتل مطلوبا روج لعلاج كورونا بالمخدرات

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، صعيد مصر، مقتل تاجر مخدرات روج لبيع المواد المخدرة عبر "فيسبوك"، وزعم أنها تعالج فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، قتل المتهم أثناء تبادل إطلاق النار بينه وبين قوات الأمن التي كانت تطارده للقبض عليه.

والمتهم كان مطلوبا في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح وسرقة" بإجمالي سنوات سجن "16 مؤبد - 69 سنة".

وتحركت القوات الأمنية للقبض على المتهم عقب ظهوره في مقطع فيديو، بث مباشر، عبر "فيسبوك"، لترويج المواد المخدرة بزعم أنها علاج لفيروس كورونا المستجد.

ولفت الصحيفة كان يختبئ في منطقة زراعية متاخمة لمسكنه، ومع استشعار قرب الشرطة منه بادر بإطلاق الأعيرة النارية برفقة أخيه (17 عامًا عاطل)، فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من تصفيته.

وعثرت الشرطة على 3 بنادق آلية ورشاش، وكمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، و25 طلقة، وتبين هروب شقيق المتهم متخليًا عن بندقية آلية، و21 طلقة من ذات العيار تم ضبطها، وأكدت الشرطة مواصلة جهودها لضبط شقيقه، بعد أن تبين أنه شارك المتهم "القتيل" في إطلاق الرصاص على الشرطة.