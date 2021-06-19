أنصارالله: غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد "منصة تافهة"

انتقد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية قرار الأمم المتحدة بإدراج الجماعة على قائمة منتهكي حقوق الأطفال، ووصفته بـ"الجائر"، واعتبرته "باطلا لا يستند إلى أي حجة".

وأكد المكتب السياسي للجماعة أن "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بقرار تنصيف أنصارالله ضمن ما يسميه بلائحة منتهكي حقوق الأطفال صنف نفسه ومنظمته الأممية ضمن لائحة العار".

وتابع المكتب في بيان نشره على تويتر": "غوتيريش قدم إثباتا ملموسا أن المنظمة الأممية مجرد منصة تافهة تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة".

يتبع...