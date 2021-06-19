وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا مع مصر أكبر من المصالح المشتركة

وصفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، اليوم السبت، علاقة بلادها مع مصر بـ"تاريخية"، مؤكدة أن هذه العلاقة أكبر من المصالح المشتركة.