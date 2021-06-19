"الحوار الليبي" يجتمع أواخر يونيو في سويسرا لبحث تسهيل إجراء الانتخابات

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اجتماعا سيعقد أواخر الشهر الجاري لمنتدى الحوار السياسي الليبي لبحث سبل تسهيل إجراء الانتخابات العامة نهاية السنة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، مع بروز تعقيدات حول الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء تلك الانتخابات.

القاهرة- سبوتنيك. وأعلنت البعثة في بيان اليوم السبت "عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو".

وأوضحت أن الاجتماع "فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات".