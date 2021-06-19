السوادن يستعد لاستقبال الفيضانات في أم درمان

بدأت السلطات السودانية الاستعداد لاستقبال الفيضانات في منطقة "أم درمان"، بإجراءات احترازية.

وبحسب موقع "الانتباهة"، فقد تابع المدير التنفيذي لمحلية أم درمان فيصل حسن حسين طمبل سير العمل في دعم السدود والتروس على شريط النيل في منطقة الفتيحاب بأم درمان.

وتقع هذه السدود والتروس على امتداد 12 كيلومتر بداية من كبري الفتيحاب حتى كبري الدباسين.

وطالب طمبل بالإسراع في تنفيذ العمل بحسب الجدول الزمني المطلوب، ومنع التعدي على المصارف وإزالة التراكمات والمخلفات، تحسبا لحدوث فيضانات.

وشدد المدير التنفيذي على ضرورة رفع كافة أنقاض المباني ومعالجة المخالفات وعدم التعدي على المصارف أو إقامة المباني عليها.

من جانبه، أكد سيف الدين أحمد محمد مدير البنى التحتية بأم درمان أن العمل جار بصورة مرضية في التروس النيلية والمصارف الرئيسية.

وأوضح أنه جرى إنقاذ نحو أربعة كيلو متر من الترس النيلي جهة الفتيحاب بأم درمان، مؤكدا أن العمل مستمر من أجل حماية المنطقة خاصة مناطق الهشاشة.