مسؤول أردني: إجراء انتخابات البلديات في مارس المقبل

كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني محمد الهلالات، موعد إجراء انتخابات البلديات واللامركزية.

جاء هذا خلال حفل افتتاح مشروع "تمكين الشباب لأدوار القيادة"، والذي يستهدف 70 شابا وشابة يرغبون في الترشح للانتخابات في كافة المحافظات، بحسب موقع "عمون".

وتوقع الهلالات الذي يترأس اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، إجراء الانتخابات خلال فصل الربيع المقبل ولاسيما في شهر/ آذار.

وأوضح أن نهج الحوار الوطني يرتكز على توجيهات ورؤى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المرتبطة بتحديث منظومة الإصلاح الإداري، الأمر الذي بات ضرورة يحتاجها كافة المواطنين.

وشدد على أن اللجنة المشتركة سوف تتواصل مع لجنة الإدارة المحلية بهدف تطوير المنظومة السياسية حتى تصبح هناك مشاركة وتوافق بشأن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

من جانبه أشار أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة إلى أن الهدف من مشروع قانون البلديات واللامركزية هو تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يضمن تحقيق التوازن التنموي داخل المحافظات

واعتبر أن المشاركة السياسية الفعالة تقوم على عدة مقومات أبرزها؛ المعرفة والمهارات والقيام بدور القيادة المجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.