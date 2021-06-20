السعودية توضح كيفية تجنب حملات الحج الوهمية

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، تحذيرا بشأن التواصل مع شركات الحج الوهمية، غير المعتمدة رسميا من جانب الدولة.

وشددت الوزارة بعدم التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في رابطها الإلكتروني الخاص بحجاج الداخل.

وحذرت وزارة الحج والعمرة السعودية كذلك المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة، التي لا تملك صفة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طلبت الإبلاغ فورا عن أي مكتب أو شركة أو رابط إلكتروني يزعم تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442 هجرية، أو توفير خدمات حجاج الداخل خارج إطار رابطها الإلكتروني، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن بوابة حجاج الداخل الإلكترونية هي المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة.

وأوضح مشاط أن الرابط الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت الأسبوع الماضي، الاشتراطات الخاصة بتنظيم موسم الحج هذا العام، وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام الحالي.

وشملت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، كما يشترط التحصين بأنواعه الثلاثة "محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف"، والخلو من الأمراض المزمنة. وأتاحت وزارة الحج والعمرة، التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأعلنت السعودية، يوم السبت الماضي، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط"، مشيرة إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة".