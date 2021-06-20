الحريري يغادر لبنان إلى دولة خليجية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمغادرة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري لبنان إلى دولة خليجية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غادر بيروت ليلا متجها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي وقت سابق، تحدث سعد الحريري عن إمكانية اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذا كان ذلك يمكن أن يساهم في إنقاذ لبنان.

وقال الحريري في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية، إن "الأولوية هي لتأليف الحكومة قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا".

وأضاف أن "ذلك ليس هروبا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة، يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".