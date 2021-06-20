اندلاع حريق كبير وسط بيروت (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بنشوب حريق كبير في فندق يقع بمنطقة الروشة وسط بيروت.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن بلدية بيروت أن حريقا كبيرا نشب في فندق بمنطقة ​الروشة​، مشيرة إلى أن فوج إطفاء بيروت هرع إلى مكان الحادث ويعمل على إخماده.

حريق ضخم في la Vida suits عل الروشة pic.twitter.com/Lu5lIprTLG — ghassan ouais (@ghassgo) June 20, 2021

وأظهر مقطع فيديو منشور بمنصة "تويتر" سحب دخانية كثيفة تتصاعد من مبنى في بيروت.

ولم ترد أنباء ومعلومات عن خسائر في الأرواح واقتصرت على الماديات.