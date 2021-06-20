قتلى وجرحى بأعمال عنف في مناطق عراقية متفرقة

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بمقتل أب وابنه بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة.. كما أصيب مدني بهجوم مسلح في قضاء الطارمية شمال بغداد.واغتال مسلحون مدنيا في منطقة الكمالية شرق العاصمة بهجوم بأسلحة نارية، كما أعلن عن إصابة موظف في وزارة الداخلية بهجوم مسلح شمال بغداد. وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".
وفي محافظة التأميم قال مصدر أمني إن ثلاثة جنود أصيبوا بانفجار ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش ضمن قضاء داقوق جنوب مدينة كركوك. كما اغتال مسلحون ضابطا بشرطة محافظة ميسان. وأصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال في قضاء المقدادية شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى .
وقتل مسلحون مدنيا جنوب مدينة الموصل. في غضون ذلك عثرت القوات الأمنية على جثة مجهولة الهوية مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. كما عثرت قوة أمنية على جثة جندي مصابة بطعنات سكين بعد اختطافه في ناحية السعدية شمال شرق مدينة بعقوبة.
على صعيد أمني آخر قتل شخصان واصيب ثالث بنزاع عشائري في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان. كما أصيب اثنان بجروح إثر خلاف عشائري في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
عاد مسلسل العنف إلى العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية، بعد استقرار أمني ملحوظ، منذ هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في العام 2017.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)