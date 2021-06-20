ولي العهد السعودي يدشن 8 مشروعات لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال

دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير محمد بن سلمان دشن، اليوم الأحد، ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوكالة أن هذه المشروعات ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال (الريال السعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي).

سمو #ولي_العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.https://t.co/8dLLvRhvQL#واس pic.twitter.com/hOwlRAkMLE — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 20, 2021

​وبحسب الوكالة الرسمية، شملت المشروعات التي دشنها ولي العهد السعودي، ستة مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ومن بين المشروعات التي دشنها الأمير محمد بن سلمان، مشروعات طبيَّة منها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

ومن جانبه قال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة، الدكتور خالد بن حسين البِـياري، إن هذه المشروعات يأتي ترجمة وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد، و"في إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحيّة المتكاملة لمنسوبيها".