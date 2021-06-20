السيسي يستقبل نجلاء المنقوش ويؤكد دعم مصر الكامل لاستعادة أمن واستقرار ليبيا

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد.

وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وكذلك عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية في مصر، إن السيسي رحب بوزيرة خارجية ليبيا في مصر، حسب مراسل "سبوتنيك".

وأكد السيي حسب راضي، دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لكي يعود أمن ليبيا واستقرارها.

وتمنى السيسي أن تعقد الانتخابات الوطنية في ليبيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021. واعتبرها الرئيس المصري بداية للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا "من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي".

وكانت المنقوش قد عقدت مؤتمرا صحفيا، أمس السبت، مع نظيرها المصري، سامح شكري، قالت فيه إن"العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تتسم بعمقها وقوتها".

وأكدت أنها ناقشت مع وزير الخارجية المصري تنفيذ خارطة الطريق وكافة المراحل المتفق عليها، بالإضافة إلى أهمية الدعم الدولي لذلك.

وأشاد السيسي بنجاحات وزيرة الخارجية الليبية، واستعادتها لمكانة ليبيا الدبلوماسية، وناقش الطرفان أيضا التعاون بين مصر وليبيا في كافة الملفات.