الإمارات: جلسات التقاضي ستكون "عن بعد" بشكل دائم

وأضاف بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":

نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد ١٩ .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من ٨٠٪ من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية ٢٠٢١ .. هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2021

وأوضح "هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء".

يذكر أن محمد بن راشد، كان قد قال في وقت سابق، إن "كل من يظن أن العالم بعد كوفيد-19 كالعالم قبله، هو مخطئ".

وأكد بن راشد أن الإمارات تحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، لتكون مستعدة لعالم ما بعد "كوفيد-19".