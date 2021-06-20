مقتل 15 إرهابيا من حركة "الشباب" الصومالية

قتل 15 إرهابيا من ميليشيات "الشباب" في الصومال اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا]، شنت هجموما على قاعدة عسكرية بمنطقة دينسور.

وقد أسفرت العملية عن مقتل 15 من حركة "الشباب"، والحصول على ما بحوزتهم من أسلحة ومعدات عسكرية.

وقال ضباط في الجيش الصومالي، إن 15 شخصا تم قتلهم من حركة "الشباب"، ويجري تعقب فلول الحركة.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.