الدبيبة يستقبل "طائرة القذافي" الرئاسية قادمة من فرنسا

حطت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، الطائرة الرئاسية من طراز "A340" التي كانت تخص الزعيم الراحل معمر القذافي بعد غياب 10 سنوات، حيث كانت قد أرسلت إلى فرنسا لغرض الطلاء والصيانة.

بنغازي – سبوتنيك. وكان في استقبال الطائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك"، عن سبب وتاريخ احتجاز تلك الطائرة الرئاسية الليبية في فرنسا، قال مصدر ليبي بمطار معيتيقة الدولي، إن "الطائرة الرئاسية الخاصة بالدولة الليبية موجودة من عام 2012 في فرنسا، وذلك لغرض الصيانة، وكانت وقتها تابعة للخطوط الجوية الأفريقية وتحمل شعارها، حيث أرسلتها الدولة الليبية إلى فرنسا بناء على عقد مع شركة إير فرانس لطلائها وصيانتها".

وأوضح المصدر أن الطائرة "تم طلاؤها بالعلم الليبي، وأثناء تواجدها في فرنسا، رفعت شركة الخرافي الكويتية قضية في المحاكم الفرنسية وطالبت بتعويضات من الدولة الليبية مقابل القيمة المالية التي خسرتها في مشروع استثماري لبناء قرى سياحية في ليبيا بناء على عقد وقع مع الدولة الليبية عام 2006".

ووفقا للمصدر، "أصبحت تلك الطائرة محل نزاع بين دولتين، واحتجزت في فرنسا إلى أن حكم القضاء الفرنسي ببطلان القضية المرفوعة من شركة الفراتي الكويتية، وقضت المحكمة بإعادة الطائرة للسلطات الليبية".

وتتبع الطائرة الآن جهاز الطيران الرئاسي الذي أعلن الدبيبة عن تشكيله في وقت سابق.

وحصل القذافي على الطائرة في عام 2006، في مقابل 120 مليون دولار. وكان يملكها قبل ذلك رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، وكان أول مالك لها الأمير جعفري بلقيه، شقيق سلطان بروناي عام 1996.