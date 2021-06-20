مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف سائح روسي

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 3 آلاف سائح روسي، حسبما أفادت مصادر مطلعة داخل المطار.

وأوضحت المصادر لبوابة "الجمهورية" بأن الثلاثة آلاف سائح سيصلون على متن 15 رحلة طيران روسية ما بين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة.

ويغادر 1500 راكب روسي على متن 7 رحلات من وجهات روسية، من بينها موسكو وبيلغورود وبيرم وروستوف وأون دون وسيكتيفيكار وقازان، بينما يصل المطار 8 رحلات لشركات طيران روسية ، تنقل 1500 راكبا إلى وجهات منها موسكو وتشيليابينسك وروستوف أون دون وبارناول وأوفا وإيركوتسك وبيلغورود.

وكانت الرحلات الجوية قد استؤنفت بشكل منتظم بين مدينة سان بطرسبرغ الروسية ومطار القاهرة الدولي مؤخرا، بعدد رحلات أسبوعية بإحدى شركات خطوط الطيران الروسية.

في السياق ذاته، توقع ممثلو قطاع السياحة في روسيا، أن التدفق السياحي إلى مصر، بعد زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى سبع رحلات أسبوعيا سينمو بشكل تدريجي.

وقال مدير شركة "سبيس ترافيل" أرتور مرديان لوكالة "سبوتنيك"، إن العديد من السياح ما زالوا ينتظرون قرار السلطات بشأن برامج المنتجعات التي تم الإعلان عنها سابقا- الغردقة وشرم الشيخ، موضحا "أن زيادة وتيرة السفر إلى مصر هي الفرصة الوحيدة لمنظمي الرحلات السياحية الذين لديهم وسائل النقل الجوي الخاصة للحصول على حجم مبيعات واسع النطاق".

كما أشار إلى أنه بالنسبة للسياح، فإن الرحلات الجوية إلى القاهرة تكبد تكاليف نقدية إضافية للانتقال من العاصمة إلى المنتجعات و"في الواقع، بالنسبة للكثيرين، لا تزال مصر غير مثيرة للاهتمام حتى يتم فتح خطوط الطيران العارض "تشارتر".

بدوره، قال نائب المدير العام لشركة "تيز تور إيجيبت"، تامر سعيد، إنه بمجرد تحسن رحلات الطيران العارض مع الغردقة وشرم الشيخ، ستقوم شركات السياحة الروسية الرائدة بإرسال ما يصل إلى 70 رحلة أسبوعياً إلى هناك.

وذكر المكتب الصحفي التابع لشركة "أنيكس تور" السياحية أن روسيا رفعت عدد الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارا من 10 حزيران/ يونيو الجاري.