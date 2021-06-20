قطر تضع شرطا لدخول جميع الجماهير إلى ملاعب كأس العالم 2022

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال بن خليفة، في حوار مع الصحف القطرية ، إن "قطر نجحت وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال، لأنها بدأت في الاستعداد مبكرا.

وأضاف: "بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب أثناء مباريات كأس العالم 2022 بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات "كورونا" لمشجعي منتخبات البطولة.

وأوضح: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم"، متابعا: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن أن بلاده تستعد لإقامة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن أي تأخير في إعداد المنشآت أمر غير مقبول. وقال، خلال كلمة عبر الفيديو أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "نحن نستعد الآن لهذا الحدث الكبير. ونرى أن أي تأخير في إعداد المنشآت غير مقبول. نعتقد أنه يجب أن يقام في الوقت المحدد".

من جهته، تحدث جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، لـ"سبوتنيك"، عن جاهزية الملاعب والبنية التحتية وملف اليد العاملة. كما تحدث عن الاستفادة من التجربة الروسية في التنظيم والتعاون المتبادل مع عدد من الدول في هذا المجال، وعن تصميم الملاعب التي تعكس تاريخ وهوية المنطقة، مرحبا بالجماهير من مختلف أنحاء العالم لزيارة قطر، حيث سيكونون على موعد مع بطولة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.