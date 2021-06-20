التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه جنوب السعودية.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي نقلا عن التحالف قوله، اليوم الأحد، إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة، حسبما نقلت رويترز.

وفي وقت سابق، كانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت، أمس السبت، 17 طائرة مسيرة مسلحة قال التحالف إن "أنصار الله" أطلقتها صوب المملكة.

​وأشار التحالف في بيانه إلى أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، فجر اليوم، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة مفخخة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.