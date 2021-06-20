مجلس السيادة السوداني: استيلاء أحد أعضاء المجلس على مقر لذوي الإعاقة غير صحيح

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، عن المجلس، توضيحه، أنه ينفي استيلاء أحد الأعضاء في المجلس على مقر المجلس القومي لذوي الإعاقة فى السودان.

وأكد المجلس السيادي أن المبنى يملكه مجلس السيادة الانتقالي.

وكان المقر حسب بيان المجلس، تشغله مفوضية الأراضي، ثم نقلت المفوضية إلى مبنى خاص بها، ومن ثم عاد المقر إلى مجلس السيادة الذي قرر تحويله لأغراض السكن.