السعودية... السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة قتل الكائنات الفطرية

أكدت النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية، على دورها في الحماية الجنائية للكائنات الفطرية الحيوانية.

ونبهت النيابة، في بيان تحذيري لها، اليوم الأحد، بأن عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ #النيابة_العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/Xah7re5VCc — النيابة العامة (@bip_ksa) June 20, 2021

​وشددت النيابة على دورها في "تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، لإحداث التوازن البيئي الفطري".

ولفتت النيابة إلى أن "الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية"، مشيرة إلى أنه "يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال".