أبو الغيط: آبي أحمد عايز يعمل "رامبو" على العالم كله

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن رئيس وزراء إثيوبيا يريد أن يصبح "رامبو".

وأكد أبو الغيط في حديثه لفضائية صدى البلد المصرية، أن آبي أحمد يريد أن يلعب دور رامبو على "الدنيا كلها".

وأشار أبو الغيط إلى دعم الجامعة العربية لمصر والسودان في ملف سد النهضة، والذي تتفاوض فيه مصر والسودان وإثيوبيا منذ سنوات بلا نتيجة.

وأضاف الأمين العام أن القانون الدولي هو المسؤول عن الأنهار الدولية، وبالتالي "لن تصمت الجامعة على ما يحدث".

ووصف أبو الغيط إثيوبيا بالهشاشة نتيجة تكوينها العرقي.

ولا تزال إثيوبيا ومصر والسودان في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل يرضى الأطراف الثلاثة حول عمليات ملء السد.