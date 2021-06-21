"صندوق الأجيال"... مقترح لمواجهة الفقر والبطالة في العراق

طرحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان)، مقترحا لمواجهة أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من تفشي ظواهر بينها التسول وعمالة الأطفال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عضو المفوضية فاضل الغراوي، ونقلتها "السومرية نيوز" اليوم الاثنين.

واعتبر الغراوي أن الحل الأمثل لمواجهة الفقر والظواهر المرتبطة به يتمثل في إنشاء "صندوق الأجيال"، الذي سيقدم حلولا عاجلة وحاسمة لهذه المشكلات، مع تزايد معدلاتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وشدد عضو مفوضية حقوق الإنسان على مسؤولية الدولة والتزامها القانوني بكفالة المواطنين وتأمين حقوق الأجيال القادمة.

وقال إنه في ظل ارتفاع أسعار النفط وعائدات الدولة من الأموال لا بد من إنشاء مثل هذا الصندوق بحيث يخصص حساب مصرفي فيه لكل مواطن كما هو معمول به في الكثير من البلدان حول العالم.

وبحسب أحدث إحصائية رسمية لوزارة التخطيط العراقية، تبلغ معدلات البطالة في البلد الغني بالنفط 27% بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26-27%.