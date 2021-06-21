الداخلية العراقية: 7 آلاف منتسب مفسوخة عقودهم لم يعودوا للخدمة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد المنتسبين إلى الوزارة المفسوخة عقودهم ولم تتم إعادتهم للخدمة بلغ 7 آلاف منتسب.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الناطق إن الوزارة أعطت ملف المفسوخة عقودهم اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنها أعادت للخدمة غالبية هؤلاء البالغ عددهم 70 ألفا تقريبا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن من تبقى من هؤلاء دون العودة إلى العمل لسبب أو لآخر يبلغ عددهم سبعة آلاف.

وأشار إلى أن الوزارة تطالب في كافة المحافل بضرورة توفير الشواغر والمقاعد، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها، لإعادة المفصولين إلى الخدمة مجددا.

وفي مارس/ آذار الماضي، شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية وكذلك وزارة الدفاع.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع لجنة المالية النيابية بهدف تسهيل عودتهم للخدمة.