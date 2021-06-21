الأردن... عقد أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بمناهضة نظام الحكم

تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "عمون" الإخبارية بأن جلسة المحكمة خاصة بالقضية المعروفة باسم "الفتنة"، والمتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، وتعقد الجلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.

وفي وقت سابق، وجهت الملكة نور الحسين، أرملة العاهل الأردني الراحل، اتهاما خطيرا إلى السلطات الأردنية، بشأن ابنها الأمير حمزة.

وعلقت الملكة نور، عبر صفحتها على "تويتر"، على تداول تسجيلات صوتية منسوبة لابنها ولي العهد السابق الأمير حمزة وأحد المتهمين في قضية "الفتنة" قائلة:

"اغتيال شخصية لأردني هاشمي وطني وشريف من خلال حملة إعلامية مضللة. وجه مخجل للسياسة في منطقتنا ولكن ليس لشعبنا".

واتهمت المخابرات الأردنية بالوقوف وراء تسريب محادثات يُفترض أنها للأمير حمزة والشريف حسن وشخص ثالث اسمه عوض الله.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد أصدرت لائحة الاتهام الخاصة بكل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ملف الفتنة".

وتضمنت اللائحة إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن. وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم، مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.