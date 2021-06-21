العراق يعلن القبض على منفذي جريمة اغتيال في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إلقاء القبض على المتورطين في اغتيال مختار منطقة الجلام في مدينة كركوك، شمالي البلاد.

جاء هذا في بيان صادر عن الخلية، حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه اليوم الاثنين.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن مختار منطقة الجلام في كركوك قتل في 18 أبريل/ نسيان الماضي في حادث اغتيال إرهابي.

وأوضح البيان أنه جرى تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وذكر أنه تم تكثيف الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات حتى تم إلقاء القبض على منفذي الجريمة، مبينا أن المتورطين فيها ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة.

وقال البيان إنهم اعترفوا بشكل صريح بارتكاب جريمتهم الشنيعة، وإنهم من المطلوبين للجهات الأمنية بسبب انتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا) .

وذكر البيان أنه تمت تدوين أقوال المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.