الكويت تفتتح المرحلة الأولى من مشروع مركز عمليات الشبكات

تفتتح دولة الكويت المرحلة الأولى من مشروع مركز عمليات االشبكات الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز البنية التحتية لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأكيدها على أهمية مشروع مركز عمليات الشبكة DWDM.

وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مركز عمليات الشبكات بمقسم جنوب الصباحية إن المشروع يهدف إلى الربط بين المقاسم والمراكز الحدودية من جهة والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الأهلي من جهة أخرى.

وتابع البيان مؤكدا ان من بين مزايا هذا المشروع سيعمل على تطوير وتفعيل خدمة تحديد المواقع عبر الخرائط "جي.آي.اس" لتحديد مواقع المسارات للكيبالت والألياف البصرية عند تعطلها.

يذكر أن مدة عقد إتمام المشروع ثلاث سنوات، كان قد بدأت عام 2019 بمقسم جنوب الصباحية من خالال غرفة تحكم خاصة وغرف الأجهزة وتوفير قاعات للتدريب.

يذكر أنع في أواخر مارس/آذار الماضي، تعرضت خدمات الإنترنت في الكويت لبطء شديد نتيجة انقطاع عدد من الكوابل الدولية، ما أدى إلى تعطل ما يقارب 60 في المئة من خدمات الإنترنت في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 بالمئة من خدمات الإنترنت في البلاد".

ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".