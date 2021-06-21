هبوط حاد لعائدات السياحة في الأردن

انخفض دخل الأردن من السياحة بنسبة 70% خلال الثلث الأول من العام الجاري 2021، مسجلا 88 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع صادرت المنتجات الدوائية والصيدلية بنحو 6.6 مليون دينار لتسجل 94.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، حسبما ذكرت "صحيفة عمون" الأردنية.

فيما تراجعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.2% مسجلة 790 مليون دينار في الثلث الأول 2021.

وأضافت البيانات أن الرصيد القائم لتسهيلات صندوق النقد الدولي للأردن، زاد بنسبة 105%، أي بمقدار 378.2 مليون دينار مسجلا 736.7 مليون دينار.

على جانب آخر، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، في وقت سابق من هذا الشهر، منع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من ارتفاع الأسعار.

وقالت وزيرة الصناعة الأردنية، في بيان، إنه تم إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة.

وتابعت أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، قد جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.