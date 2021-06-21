خمسة أحكام بالإعدام والسجن بحق القاضي الشرعي لـ"داعش" في العراق

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد بحق ما يسمى القاضي الشرعي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، أن محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات "داعش" الإرهابية عن جرائم مختلفة.

وبين المركز أن محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل بما يسمى قاضي شرعي لعصابات "داعش" الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد.

وأضاف أن المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى مقتل خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة "داعش" الإرهابية إضافة إلى جرائم أخرى.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية أصدرت حكمين بإعدام المفتي الشرعي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، الإثنين الماضي 14 حزيران/يونيو، فيما قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "الارهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.