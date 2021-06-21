الخارجية العراقية تتطلع إلى دعم أوروبي لمراقبة الانتخابات

أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن تطلع بلاده إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة.

ونقلت "السومرية نيوز" عن الخارجية بيانا قالت فيه إن حسين التقى وزيرة خارجيَة هولندا سيكرد كاخ في لوكسمبورغ، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبيّ، وتباحثا حول سُبُل تدعيم العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير العراقي حرص بلاده على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معربا عن تطلعه إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة بهدف ضمان الحرة والنزاهة.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما أكد حسين التزام الحكومة العراقية بمعايير حقوق الإنسان وسعيها للتعاون مع المجتمع الدوليّ في هذا المجال.

وناقش الاجتماع مسألة رفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وعدت الوزيرة الهولندية بدراسة هذا الأمر ومتابعته والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبيّ بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، صدرت كتلة بيارق الخير النيابية في العراق، تحذيرا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن سيطرة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الحكومية.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" تحذير "بيارق الخير" من ارتفاع ما وصفته بـ"حمى" الدعاية الانتخابية مبكرا، مشددة على أن ذلك من شأنه إفراز صراعات قد تخرج عن السيطرة.

وطالب رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، الكاظمي بالتدخل لمنع "حمى الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا في العديد من المحافظات، والتنافس الحاد الذي خلقه مبدأ الدوائر المتعددة في قانون االنتخابات الجديد"، على حد تعبيره.

واعرب الخالدي عن قلقه من سعي بعض القوى للسيطرة على دوائر حكومية خدمية مهمة واستغلال قدراتها في الدعاية الانتخابية"، لافتا إلى أن "بعض التغييرات الأخيرة لمدراء دوائر في المحافظات تحتاج إعادة النظر، مرجعا ذلك إلى وجود حديث عن ضغوط سياسية كانت ورائها".