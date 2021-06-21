تسجيل
14:55 GMT21 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص

    "العذراء واليوغا وطريق الحرير"... قواسم هندية سورية متعاظمة

    © Sputnik . Osama Dayoub
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1049313955_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_00567a3cb4768bb6293ee10a31413c84.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106211049315248-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9/

    فقرات متنوعة نفذها لاعبو اليوغا في ساحة كنيسة (أم الزنار) بمدينة حمص القديمة وسط سوريا، جسدوا من خلالها الحركات العالمية الموحدة لليوغا، إضافة إلى الحركات الروحية وتمارين (الأسنا) الجسدية وتحية الشمس التي تمثل روح اليوغا.

    الفعالية التي أقامتها السفارة الهندية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، الذي يصادف 21 حزيران/ يونيو من كل عام، حملت شعار "اليوغا للصحة"، وحضرها عدد من سكان حمص المواظبين على ممارسة رياضة اليوغا.

    قال سفير الهند لدى دمشق، الدكتور حفظ الرحمن لـ "سبوتنيك": إن الفعالية تؤكد عمق علاقات الصداقة والروابط المتينة بين سورية والهند، منوها بالأهمية الخاصة لحمص لأنها محطة مهمة تاريخيا على طريق الحرير الذي يربط الهند مع البلدان العربية والأوروبية.

    ولفت حفظ الرحمن إلى اختيار كنيسة "أم الزنار" لإقامة الفعالية، كون "الزنار" بقي في الهند لفترة طويلة مع القديس توما، وهما رابطان قويان بين الدولتين، لتصبح اليوغا اليوم رابطا ثالثا يجمع ثقافة البلدين.

    وتستضيف كنيسة أم الزنار في حمص "حزام السيدة العذراء المقدس" الذي حاول مسلحو التنظيمات الإرهابية سرقته إبان احتلالهم لإحياء حمص القديمة، ليعمدوا إلى حرق الكنيسة وتفجيرها بعد اكتشافهم بأن الزنار تم نقله إلى مكان آمن في الأيام الأولى للحرب على سوريا.

    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص
    © Sputnik . Osama Dayoub
    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة وسط سوريا، 21 يونيو 2021

    بدوره قال الأب زهري خزعل راعي كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس لـ "سبوتنيك" إنه في يوم اليوغا والسلام العالمي تم اختيار هذا المكان لقديسته وتاريخه الذي يعود لألفي عام ميلادي، وهو الذي دمر خلال سنوات الحرب على سوريا.

    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة
    © Sputnik . Osama Dayoub
    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة وسط سوريا، 21 يونيو 2021

    ولفت الأب زهري إلى أن الفعالية رسالة سلام إلى العالم أجمع عبر التقاء الحضارتين السورية والهندية.

    انظر أيضا:

    البطريرك يازجي: الكنيسة الأنطاكية ترفض الهجرة والتهجير وتهمها وحدة سوريا كاملة
    ممثلو الكنيسة الروسية والفاتيكان وكنائس شرق أوسطية يناقشون مساعدة المسيحيين في سوريا
    الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: نخطط لبناء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال في سوريا
    مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
    الكلمات الدلالية:
    الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك