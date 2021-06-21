رئيس البرلمان العراقي يتوجه إلى باريس للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين

توجه رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق أيام عدة، يجري خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين.

بغداد– سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي غادر، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة رسمية.

وأضاف أن الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان الشهر الماضي، أن الحلبوسي تلقى دعوة رسمية من رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية، فرانسوا دوماس لزيارة فرنسا.

وقال المكتب إنه جرى، خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانين، وتفعيل لجان الصداقة وتمتين العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والاستثمار.

وأكد الحلبوسي وفقا للبيان أن العراق بحاجة إلى جهود دولية لإعادة إعماره واستقراره، مشيرا إلى أهمية جهود فرنسا في دعم العراق بالمجال الاقتصادي والاستثماري، داعيا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار بالعراق في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع العراق واستمرار التواصل بين البلدين، وسلمته دعوة من رئيس مجلس النواب الفرنسي لزيارة فرنسا الشهر المقبل.