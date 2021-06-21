هيئة الدواء المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين

أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء يتم تداوله في سوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه "بمتابعة (...) معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، ورصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري".

وضمور العضلات الشوكي (SMA)، مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

وأشارت الهيئة في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى أن هذا العمل يأتي "انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري".

وقالت الهيئة: "يسعدنا أن تزف بشرى سارة لمرضى ضمور العضلات؛ حيث قامت الهيئة بتسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات".

وأكدت الهيئة أن "هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق".

وهيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019، وتتولى تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.