وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم

أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الاثنين، على "استعداد رجال القوات المسلحة على تنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي، في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير المصري القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية.

وياتي اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، في إطار تعزيز وتفعيل مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع المصري، بشأن ما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

من ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة "اعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة فى القفزات التنموية التى تحققت على أرض الواقع، في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة".

كما أشادوا "بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في حماية ركائز الأمن القومي المصري، وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره"، وفق ما جاء في البيان.