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    وزارة الموارد المائية والري - مصر

    وزير الري المصري يطلع وزيرة خارجية جنوب السودان على تطورات مفاوضات سد النهضة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    التقى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في مصر، اليوم، بياتريس واني، وزيرة خارجية جنوب السودان، وناقشا عددا من الملفات والقضايا المشتركة، بما فيها آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

    ويدأ وزير الموارد المائية والري المصري زيارة إلى جنوب السودان، اليوم، واستقبله في مطار جوبا، لدي وصوله ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان.

    وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، بحث عبد العاطي مع وزيرة خارجية جنوب السودان، عددا من قضايا التعاون المشترك، وتشاورا حول تدعيم التعاون بين البلدين، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة، المتوقع عقدها خلال يوليو المقبل في القاهرة.

    وبحسب البيان المنشور على صفحة الوزارة المصرية على "فيسبوك"، أعربت وزيرة خارجية جنوب السودان، عن سعادتها بلقاء وزير الري، وأكد عبد العاطي، عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين؛ لتدعيم أوجه التعاون بين البلدين.

    وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا أزمة سد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض، قابله الجانب الإثيوبي بالتعنت.

    وقال الوزير بعد وصوله إلى جوبا اليوم إن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان.

    ولفت إلى أن "التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التى تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان".

    وعبر وزير ري جنوب السودان، عن سعادته بزيارة نظيره المصري، والوفد المرافق له، والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

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