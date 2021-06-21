ليبيا... المنفي يزور روما غدا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، غدا الثلاثاء، إلى روما، في أول زيارة رسمية له للعاصمة الإيطالية، بعد توليه المنصب، لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي.

بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيتوجه، غداً الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما في أول زيارة رسمية له إلى إيطاليا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي".

وأضاف المسؤول الليبي أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيس وزرائه ماريو دراجي".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التقى في نيسان/ أبريل الماضي، سلسلة من اللقاءات في العاصمة طرابلس مع مسؤولين رفيعي المستوى من المنطقة والعالم، تشمل وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الشهر الماضي، العاصمة روما، لبحث التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأقيم منتدى الأعمال "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية"، خلال زيارة الدبيبة إلى روما.

والتقى رئيس الوزراء ماريو دراغي، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما، الدبيبة، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين.