12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية.

وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.