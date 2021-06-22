"متطوعو النصر" في لبنان يحتفلون بمرور 80 عاما على الحرب الوطنية العظمى... صور

أقام فريق متطوعي النصر في لبنان، احتفالا مساء الأمس الاثنين 21 حزيران/يونيو، على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، وذلك بمناسبة مرور 80 عاما على بداية الحرب الوطنية العظمى، بدعم من سفارة روسيا الاتحادية في لبنان، و"المركز الثقافي الروسي" في بيروت، حيث أضيئت 2000 شمعة مصفوفة على شكل طائرة على مساحة 10 أمتار فضلا عن كلمة نورمانديا.
وشارك في الاحتفال مدير المركز فاديم زايتشيكوف، وممثلون عن فريق متطوعي النصر وحشد من الجالية الروسية في لبنان.
وألقت منسقة الفريق تاتيانا الحلو كلمة قالت فيها إن الاجتماع اليوم، هو "لإحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية العظمى الذين قدموا حياتهم لخلاص الوطن من خلال فعالية شمعة الذكرى... ونحن ممتنون لهم لشجاعتهم وثباتهم، بفضل عملهم العسكري والعمالي والمدني، أدرجوا النصر في تاريخ العالم ومنحونا الحق في العيش في حرية على أرضنا الأم".
متطوعو النصر في لبنان يحتفلون بمرور 80 عاما على الحرب الوطنية العظمى، 21 يونيو 2021
وختمت الحلو: "الشرف والمجد لهم إلى الأبد، من واجبنا أن نحافظ على ذكرى أولئك الذين قدموا حياتهم من أجل ذلك".
وقال مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت أفاديم زايتشيكوف لـ"سبوتنيك"، إن "روسيا تحتفل من ليلة 21 إلى 22 يونيو، بمناسبة مرور 80 عاما على بداية الحرب الوطنية العظمى، وفي هذه الليلة دخل الجيش النازي إلى أراضي الاتحاد السوفياتي في الساعة الرابعة فجرا، ونحن اليوم نرسم صورة رمزية من الشمع كذكرى على مرور 80 عاما".
متطوعو النصر في لبنان يحتفلون بمرور 80 عاما على الحرب الوطنية العظمى، 21 يونيو 2021
وأضاف أن "الاتحاد السوفياتي دفع ثمنا كبيرا عشرات ملايين الشهداء خلال الحرب، ولا يوجد عائلة في روسيا او في دول الاتحاد السوفياتي السابق دون أن يكون قد شارك جدودهم بالحرب، وبالنسبة لنا هذا الثمن كان كبيرا جدا وعلى المجتمع الدولي أن لا ينسى الحرب ونتائجها، من السهل أن تبدأ الحرب ومن الصعب إنهائها".
متطوعو النصر في لبنان يحتفلون بمرور 80 عاما على الحرب الوطنية العظمى، 21 يونيو 2021
وقالت ماشا الحلو وهي من فريق متطوعي النصر، "نشعل اليوم 1500 شمعة للذكرى، ورسمنا من الشموع طائرة روسية وكلمة نورمانديا، وهي طائرة فرنسية انطلقت من مطار رياق شمال لبنان نحو روسيا للمشاركة بالحرب العظمى ضد النازيين".
متطوعو النصر في لبنان يحتفلون بمرور 80 عاما على الحرب الوطنية العظمى، 21 يونيو 2021
ومتطوعو النصر هم فريق من الناشطين من 47 دولة، يعملون للحفاظ على الذاكرة التاريخية حول الحرب الأكثر تدميرًا في القرن العشرين وكذلك الحفاظ على السلام والوئام والصداقة الدولية والتضامن من خلال دراسة التاريخ على هذا النحو، لمنع مآسي الماضي من الحدوث مرة أخرى.
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