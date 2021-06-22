الجزائر تمنع استقبال شحنات قمح فرنسية اكتشفت بداخلها حيوانا

اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بشأن شحنات قمح قادمة من فرنسا، بعد اكتشاف فسادها.

منعت الجزائر استقبال شحنات قمح فرنسية فاسدة، اليوم الثلاثاء، حسب صحيفة النهار الجزائرية.

وقال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارية الجزائرية، محمد لوحايدية، إن قرار منع دخول الشحنات تم اتخاذه على كافة المستويات، بغض النظر عن نتائج تحليل عينات القمح.

واكتشفت السلطات الجزائرية، وجود حيوان داخل الشحنة.

واعتبرت السلطات الجزائرية أن حماية المستهلك هي ما لا يمكن تجاوزه.

وأكدت السلطات أنها لن تسمح بأي حال بدخول منتحات غير مطابقة للمواصفات.