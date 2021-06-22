جرحى في تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر

شهدت محطة مصر في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم جرار وقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة، الأمر الذى تسبب في تهشم العربة الأخيرة للقطار.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال عبدالناصر ورأس التين، مضيفا أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور، وذلك حسب " صحيفة المصري اليوم ".

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات، فيما بدأت السلطات في إزالة آثار الحادث، كما قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت مساء أمس الاثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث التصادم، وأشارت الوزارة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدة على أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وشهدت مصر، عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس/ آذار الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.