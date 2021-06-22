وزير الخارجية السعودي: لم نر استجابة من "الحوثيين" لمبادرة وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن لم ير استجابة من جماعة "أنصار الله" الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار وأنه يتوجب عليهم فهم أن السلام هو الطريق الوحيد.

وقال فيصل بن فرحان أنه يؤكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الحرب فيها.

#الشرق_عاجل وزير الخارجية السعودي: جماعة الحوثيين أصرت على التصعيد في اليمن بمهاجمة محافظة مأرب #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) June 22, 2021

وأشار الوزير إلى أن جماعة أنصار الله مصرة على التصعيد في اليمن، وذلك خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره النمساوي، اليوم الثلاثاء.

وتابع الوزير أنه يأمل من الشركاء الدوليين لبلاده مراقبة أنشطة إيران، مع كشفه عن قلقله من أنشطتها غير المكشوفة، حسب صحيفة الشرق السعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.