بوريسوف: التحضير لاتفاق تجاري اقتصادي بين روسيا وسوريا في مراحله النهائية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن التحضيرات لاتفاق تجاري اقتصادي بين حكومتي روسيا وسوريا في مراحلها الأخيرة.

دمشق - سبوتنيك. قال بوريسوف خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم الثلاثاء: "نحن في المرحلة النهائية من التحضير لاتفاق بين الحكومتين سينظم كل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي لفترة طويلة".

وأكد بوريسوف أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية إلى سوريا.

وقال بوريسوف خلال اجتماع بدمشق مع وزير الرئاسة السورية منصور عزام، "نؤكد من جديد استعدادنا لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة لأصدقائنا السوريين في جميع المجالات. نعلق أهمية كبيرة على تطوير مجمع التفاعل الثنائي بأكمله ، بينما في المرحلة الحالية نولي أكبر قدر من الاهتمام للقضايا المتعلقة بتكثيف العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة ذات الأولوية مثل الطاقة والتعاون الصناعي والنقل والزراعة".

وأشار بوريسوف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية في تطور الوضع في سوريا، والتي في معظمها جاءت بمساعدة نشطة من روسيا، والتي مكنت من تحقيق الامتثال لوقف مستقر للأعمال العدائية.

وفقا لنائب رئيس وزراء الروسي، يجب ضمان المزيد من التطبيع ليس بالوسائل العسكرية أو السياسية بقدر ما هو بالوسائل الاجتماعية والاقتصادية.

كما هنأ يوري بوريسوف منصور عزام والشعب السوري كله باسم القيادة الروسية ونفسه شخصياً على فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية في 26 مايو. وأشار إلى أن نتائج التصويت أكدت بشكل كامل سلطة الأسد السياسية وثقة الجمهور في المسار تحت قيادته من أجل سرعة استقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة فيها.