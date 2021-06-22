توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى إسرائيلي ووزارة الصحة الإماراتية

وبحسب بيان لـ "شيبا"، وقع وفد من المستشفى مع وزارة الصحة في أبوظبي "اتفاقا تاريخيا سيتم بموجبه تقديم خدمات التطبيب عن بعد من خلال المستشفى"، على ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. © REUTERS / POOL ماذا سيفعل وزير خارجية إسرائيل لدى زيارته إلى الإمارات؟

كما سيم بموجب الاتفاق "تدريب الفرق الطبية المحلية، والترويج للسياحة الطبية والابتكار الطبي والخدمات الاستشارية للأطباء المتخصصين، وتقديم المشورة بشأن إنشاء مركز محاكاة طبية والمساعدة في اعتماد المستشفيات وفقا لمعايير الجودة الدولية".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل "اتفاق سلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن ذلك الحين وقع البلدان عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة في مقدمتها التجارة والاستثمار والطيران.